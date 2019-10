Franco vai deixar Vale dos Caídos

Tamanho do texto

A última morada de Francisco Franco vai em breve deixar de o ser. O ditador espanhol, enterrado em Vale dos Caídos, vai ser exumado, esta quinta-feira, e transladado para o cemitério El Pardo, em Madrid, onde se encontram os restos mortais da mulher, Carmen Polo.

Para o local onde até agora existe um mausoléu está planeado um memorial em homenagem às vítimas da guerra civil espanhola, que o governo considera urgente. "Não podemos perder mais tempo na democracia espanhola sem pôr em ordem as nossas memórias, memórias trágicas, sem ter em conta todas as vítimas da guerra", declarou a vice-primeira-ministra espanhola, Carmen Calvo.

Mas, em Espanha, a decisão tem gerado polémica entre grupos ultranacionalistas se opõem à transladação do ditador.

A abertura do túmulo de Franco foi aprovada, no ano passado, pelo parlamento espanhol. Mas a objeção da família viria a por vários entraves ao processo, através de recursos no Supremo Tribunal. O Supremo acabou por ir contra os desejos da família e dar luz verde à exumação proposta pelo governo de Pedro Sánchez.

A medida vai ao encontro da Lei da Memória Histórica, em vigor desde 2007, que proíbe qualquer tipo de homenagem ou criação de local de culto ao franquismo.

Vale dos Caídos

Vale dos Caídos é um memorial erguido pelo regime, a partir de 1940, com vista a receber os restos mortais dos nacionalistas que perderam a vida durante a guerra. Atualmente cerca 34 mil vítimas de ambos os lados partilham aquele espaço, que desde a morte de Franco, em 1975, é local de peregrinação para os nostálgicos da ditadura.

Mais de quatro décadas depois, Espanha vai deixar de ser, a partir desta quinta-feira, a única democracia europeia a manter um ditador num mausoléu do Estado.