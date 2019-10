Adiamento do Brexit só será decidido na próxima semana

Tamanho do texto

Ainda não é esta sexta-feira que Boris Johnson vai saber se o adiamento do Brexit é aceite pela União Europeia. Os 27 decidiram continuar a debater a questão durante mais alguns dias, pelo que a decisão fica adiada. O objetivo é que Londres tenha até 31 de janeiro para se pôr de acordo.

Têm sido dias de grandes desafios para o primeiro-ministro britânico que não consegue alcançar o consenso no parlamento sobre o acordo firmado com Bruxelas. Johnson considera que está a ser razoável ao dar mais tempo aos deputados para analisarem o documento e tomarem decisões. Mas avança com um pedido de eleições antecipadas para 12 de dezembro.

O líder dos Trabalhistas não se opõe a um novo escrutínio mas avisa que só o apoiará se o cenário da saída sem acordo for posto de parte.Esta sexta-feira, o porta-voz de Boris Johnson afirmou que o primeiro-ministro "fará tudo o que puder para romper o impasse para o Brexit porque o país deseja" que ele aconteça.