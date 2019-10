Cidadã vietnamita poderá estar entre as vítimas de Essex

É chamado o "camião do horror". Foram encontradas 39 vítimas mortais num camião frigorífico em Essex e foi noticiado que todas as pessoas eram chinesas, mas entre as vítimas podem estar também cidadãos do Vietname.

Trata-se de uma mulher, de 26 anos, que enviou mensagens de texto à mãe pedindo desculpa e dizendo que a viagem para o estrangeiro não tinha corrido bem e que ia morrer, pois não conseguia respirar.

A embaixada do Vietname no Reino Unido informou as autoridades sobre o desaparecimento de uma cidadã vietnamita. No entanto, ainda não houve confirmação sobre a ligação direta entre esta jovem e o incidente.

Os 39 corpos foram transferidos para o hospital de Broomfield e o processo de identificação das vítimas vai ter início depois das autópsias.

As autoridades já prenderam 4 pessoas incluindo o condutor do camião, um cidadão da Irlanda do Norte de 25 anos.