Motorista acusado de 39 crimes de homícidio

O condutor do camião encontrado em Essex, no Reino Unido, com 39 pessoas mortas continua detido, mas tem já acusação formada: 39 crimes de homícidio involutário.

Um outro homem foi detido este sábado no porto de Dublin, vindo de França elevando para cinco os detidos suspeitos de ligações àquele que já é conhecido como camião do terror.

No terreno aumentam também os esforços para identificar as vítimas. "Não podemos especular nesta altura sobre a nacionalidade de todos os que morreram dentro daquele veículo. O que posso dizer é que todas os corpos foram resgatados," afirmou o inspector-chefe da polícia de Essex.

Prudência depois dos ocupantes do camião terem sido inicialmente identificadas como chineses. Soube-se entretanto que a Polícia britânica trabalha agora especialmente com a comunidade vietnamita. Foram também divulgadas mensagens telefónicas enviadas alegadamente a partir do contentor frigorífico e que revelam os últimos momentos das vítimas.

O governo do Vietname deu ordem à Embaixada vietnamita em Londres para colaborar n com as autoridades britñicas na investigação.