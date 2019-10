Râguebi: África do Sul bate País de Gales por 19-16

Tamanho do texto

África do Sul venceu o País de Gales por 19-16 na segunda meia-final do Mundial de Râguebi do Japão.

Com a vitória deste domingo, em Yokohama , a África do Sul carimbou o passaporte para a final de sábado onde vai defrontar a Inglaterra.

Frente ao País de Gales, os Springboks sofreram para levar a melhor, a cinco minutos do fim o encontro estava empatado em 16-16.

A qualificação da África do Sul aconteceu muito graças ao homem do jogo, Handre Pollard, que converteu desde os 35 metros e, para desespero dos galeses, colocou o placard final em 19-16.

A final de 2019 será idêntica à da edição de 2007, onde os Springboks conquistaram o segundo título após baterem os ingleses por 15-6.