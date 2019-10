Euronews Noite | As notícias do Mundo de 28 de outubro de 2019

Tamanho do texto

Era para ser dentro de três dias; afinal, o Brexit será dentro de três meses. Isto quando o parlamento britânico volta a rejeitar eleições antecipadas. Este e outros destaques no Euronews Noite, com a apresentação de Nuno Prudêncio.

* A expressão é “adiamento flexível", sendo que Londres pode sair a qualquer momento. Deputados britânicos votam contra novas eleições.

* Numa altura em que se anuncia a morte de al-Baghdadi, a Euronews mostra histórias de famílias que continuam à procura daqueles que foram lutar pelo Estado Islâmico.

* Começou o julgamento do condutor norte-irlandês do camião-frigorífico no qual foram encontrados os corpos de 39 pessoas.

* E nada menos do que 24 milhões de euros - foi o valor pago por uma pintura rara do século XIII achada na cozinha de uma mulher francesa.