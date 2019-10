UE formaliza terceiro adiamento do Brexit

Tamanho do texto

A União Europeia já formalizou aquele que é o terceiro adiamento no conturbado processo da saída do Reino Unido do bloco europeu.

A nova data é 31 de janeiro de 2020 embora o país possa sair antes se houver aprovação do último acordo na Câmara dos Comuns.

O presidente do conselho europeu, Donald Tusk, anunciou nas redes sociais a aprovação formal pelos 27 da nova extensão e aproveitou a oportunidade para se despedir do cargo que abandona em novembro.

O antigo primeiro-ministro belga, Charles Michel, assumirá a presidência do Conselho Europeu a partir de novembro.