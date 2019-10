O núcleo familiar mais numeroso de Angola

Este é, provavelmente, o núcleo familiar mais numeroso do mundo, de Angola é certamente. É em Caleva, ou Giraul do Meio, na província do Namibe, no sul do país, que vive Francisco Sabalo Pedro, conhecido por Tchikuteny, patriarca de uma família composta, atualmente, por centenas de pessoas. Este angolano, antigo militar das tropas coloniais portuguesas, já teve 52 mulheres, algumas partiram, hoje tem 42. Os filhos e filhas são 166, mas já foram 243. Os netos são já mais de uma centena e os bisnetos, ainda que muito menos, são mais algumas dezenas de bocas para alimentar. Uma dinâmica assente, diz, nos "princípios da fundação bíblica".

Eva é o primeiro rosto entre as mulheres de Francisco Tchikuteny, com quem casou em 1975. Depois surgiram outras mulheres e é a religião que mantém coesa esta comunidade de etnia Mucubal. Há mais de 40 anos fundou a "Missão de Jesus na Cruz", que está na origem da família, e à qual toda ela pertence.