12 migrantes encontrados em camião na Bélgica

A polícia belga encontrou, esta quarta-feira, 12 migrantes num camião frigorífico que transportava fruta e legumes. Os homens - 11 sírios e um sudanês - estão vivos e "em bom estado de saúde".

O alerta às autoridades foi dado pelo condutor do veículo, após ter sentido a presença de pessoas no contentor do camião.

No parque de estacionamento. outros motoristas testemunharam então a tentativa de fuga dos passageiros.

"A Bélgica não assume a responsabilidade, França não assume a responsabilidade, Holanda e Inglaterra também não. O motorista é que é responsável. E não temos ajuda de ninguém", lamenta o camionista Rob Bakker.

Dick de Vriese também é camionista e afirma ter medo. "Não somos nós que os vamos combater, ninguém faz isso. Não sabemos se estão armados, quantos são, Temos de ter cuidado" .

Já este sábado, a polícia belga tinha detetado dois camiões que transportavam pessoas ilegalmente rumo ao Reino Unido.

O Ministério Público de Antuérpia vai agora tentar determinar, através de um inquérito, se os 12 migrantes pretendiam chegar ao mesmo destino e como entraram no camião. Um processo que, até ao momento, se julga ter decorrido sem conhecimento do condutor.