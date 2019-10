Avança o processo de destituição de Donald Trump

Tamanho do texto

É mais passo no processo de destituição do presidente dos Estados Unidos.

Com uma maioria de 232 votos a favor e 196 contra, a Câmara dos Representantes aprovou a proposta de resolução dos Democratas que autoriza a fase de inquérito.

A proposta pede audiências em público e defende que o comité de informações tem de apresentar um relatório com conclusões e recomendações. A aprovação já era esperada, graças à maioria de congressistas que o Partido Democrata tem na câmara baixa do Congresso norte-americano.

Donald Trump já reagiu. Na conta oficial do Twitter escreveu que a decisão do Congresso é a "maior caça às Bruxas" na história da América.

O Partido Democrata acusa Donald Trump de abuso de poder por ter pedido ao presidente da Ucrânia para investigar a família de Joe Biden, um dos principais rivais de Trump nas presidenciais de 2020.

Mesmo que a Câmara dos Representantes venha a acusar Donald Trump é muito provável que o presidente não seja condenado quando o processo chegar ao Senado. A condenação só acontece com uma maioria de dois terços, ou seja com o sim de 67 senadores, e o Partido Democrata só deverá contar com 47 votos.