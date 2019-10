Euronews Noite | As notícias do Mundo de 31 de outubro de 2019

Tamanho do texto

A máquina para tentar afastar Donald Trump do poder está a avançar. Este e outros destaques no Euronews Noite, com a apresentação de Nuno Prudêncio.

* Câmara dos Representantes aprova proposta dos Democratas para abrir a próxima fase do inquérito ao presidente americano.

* Dois países, duas eleições, rumos bem diferentes: Reino Unido e Espanha estão em campanha eleitoral.

* Quais os desafios que o português Carlos Tavares vai ter à frente do novo consórcio entre a Peugeot e a Fiat/Chrysler?

* E do estrelato da NBA para hospitais em África: veja o percurso de um antigo ás do basquetebol.