Início da campanha eleitoral no Reino Unido

Está dado o tiro de partida para as eleições parlamentares britânicas previstas para 12 de setembro.

Trata-se da terceira vez desde o referendo do Brexit em 2016 que os britânicos são chamados a pronunciarem-se.

O líder da oposição, Jeremy Corbyn, promete mudanças estruturais.

"Os conservadores de Boris Johnson que pensam que nasceram para mandar apenas se preocupam com os seus. Reduziram os impostos para os mais ricos e cortaram os serviços essenciais e apoio a todos os outros. Mas a verdadeira mudança não vai tardar", disse o líder da oposição, Jeremy Corbyn.

Uma mensagem que não faz eco no líder do executivoBoris Johnson, que não hesitou em manifestar a sua frustração com o facto do Reino Unido permanecer membro da União Europeia no dia 31 de outubro.

"Bem, é claro que sinto frustração por não ter realizado o Brexit hoje. Mas não tenhamos dúvidas sobre o que aconteceu. Temos um acordo fantástico sobre a mesa, a Câmara dos Comuns aprovou o acordo mas depois votaram de novo para atrasar o processo", disse Johnson durante uma visita a um hospital.

A co-líder dos liberais-democratas, Jo Swinson, também se fez à estrada e não colocou de parte negociar com outros partidos a fim de propor candidatos anti-brexit em alguns círculos eleitorais.