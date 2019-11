Tamanho do texto

Uma vez por ano, a pequena cidade italiana de Lucca, na Toscana, muda por completo.

O festival Lucca Comics & Games transforma esta pequena localidade, fundindo a realidade com o mundo virtual.

Durante cinco dias, Lucca duplica o número de habitantes. Em 2018, mais de 800 mil pessoas passearam pelas ruas estreitas desta cidade medieval.

Este é um evento de cross media, o maior do género na Europa, dedicado a banda desenhada, filmes, jogos de vídeo e literatura de fantasia.

Nos históricos túneis subterrâneos da cidade, os visitantes podem desfrutar de experiências imersivas ou obter um autógrafo dos seus autores favoritos de banda desenhada como, por exemplo, o lendário escritor de X Men, Chris Claremont.

"Tornar-se humano" é o tema escolhido para a 53ª edição. O diretor do festival, Emanuele Vietina, explica porquê:

Os visitantes podem, também, passear por 12 exposições de arte, de onde de destaca uma que traça a ligação entre centenas de ilustrações tradicionais japonesas com as mangás do século XXI.

No local, a jornalista da euronews, Georgia Orlandi, conta: "Parece que as muralhas de pedra da cidade medieval da Toscana oferecem o cenário perfeito para um mundo de imaginação e criatividade - transformando a cidade histórica na capital da cultura pop. Aqui até as pessoas parecem diferentes..."

A cidade foi tomada de assalto por estes "cosplayers". Transformar-se em super-herói significa tornar-se famoso por alguns dias e escapar à rotina, como refere um "cosplayer":

"Faço-o apenas para fugir à realidade do dia-a-dia, para fugir ao trabalho e à rotina diária. Ajuda-me a ter uma abordagem mais leve às coisas".

Para outra, as motivações são outras:

"Para mim é divertido, é uma maneira de realizar um sonho de infância... Costumava ver televisão e dizer - eu quero ser ele ou ela... Esta é a oportunidade para isso".

"Para nós - amantes de banda desenhada - Lucca significa que o mundo que amamos torna-se real. A nossa fantasia ganha vida", sublinha um dos visitantes.

Alguns amantes de banda desenhada e livros de fantasia vieram aqui para apreciar o espetáculo.

O Cosplay e indumentárias extravagantes estão a tornar-se, cada vez mais, na marca do festival Lucca Comics and Games.