Nova lei de controlo da internet entra em vigor na Rússia

Uma internet isolada dos grandes servidores mundiais, com filtros de conteúdo. Entrou em vigor esta sexta-feira na Rússia uma polémica lei que regula os acessos à internet.

Quando foi aprovada no parlamento, em abril deste ano, o governo de Vladimir Putin explicou que esta medida pretende garantir o funcionamento dos recursos da internet russa caso as operadoras do país não consigam conectar-se com os servidores estrangeiros.

A Rússia põe em prática algo que já acontece na Arábia Saudita, Turquia e China. Os operadores devem garantir que as redes têm meios para permitir o controlo centralizado do tráfego, ou seja, o governo pode bloquear o acesso a sites e filtrar os conteúdos.

Sarkis Darbinyan é especialista da Roskomsvoboda, ma organização não governamental russa que suporta redes abertas de auto-regulação e proteção dos direitos digitais dos usuários da Internet. Sarkis acredita que "esta lei segue a tendência que temos vindo a observar nos últimos sete anos. É um movimento no sentido de restringir o espaço na internet, que assusta as autoridades. Este pacote de leis vai permitir ao Serviço Federal Russo de Supervisão de Comunicações, Tecnologia da Informação e Meios de Comunicação de Massa, mais conhecido como Roskomnadzor, ter um maior controlo do trágefo, com a desculpa de que quer proteger o país de ataques cibernéticos".

A entrada em vigor destas novas regras não foi muito divulgada pelos meios de comunicação russos.

Isso explica a falta de consciência do impacto da lei, nas ruas de Moscovo.

De qualquer forma, e de acordo com os especialistas, este bloqueio dificilmente terá a mesma eficácia que a Grande Muralha virtual chinesa. Isto porque, ao contrário do que acontece no país asiático, a internet russa nasceu para ser aberta. Na China, a legislação do Partido Comunista impôs as restrições com filtro pelas empresas de telecomunicações locais desde o início, em 1996.