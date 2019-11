O "Día de los muertos" ou, em português "Dia dos Mortos", é uma tradição mexicana obrigatória e levada a sério. Entre as pinturas faciais, fazem-se homenagens aos familiares falecidos. Espalham-se pelas ruas altares com flores, velas, papéis recortados e fotografias.

"Devemos sentir orgulho na morte, porque, no fim do dia, a morte é a nossa mãe.", conta uma mexicana aos jornalistas.

O mais importante desta celebração de origem indígena é festejar a vida de quem já não cá está e não a morte. Começa no dia 31 de outubro e termina dia 2 de novembro, coincidindo com as tradições católicas do Dia de Todos os Santos.

Veja a galeria: