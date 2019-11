Pintura no feminino no Museu do Prado

São consideradas duas das mais notáveis artistas plásticas da segunda metade do século XVI. Sofonisba Anguissola e Lavinia Fontana nasceram em Itália mais ou menos na mesma época, mas não há evidência de se terem conhecido.

Sofonisba foi elogiada até por Miguel Ângelo e pertence-lhe um retrato de Joana da Áustria, mãe do Rei português Dom Sebastião.

As obras saem agora dos cadernos de História da Arte para os salões do Museu do Prado. Nas palavras de Lola Jimenez-Blanco, historiadora de Arte, as duas pintoras "eram vistas como uma curiosidade, algo menor ou pelo menos diferente, por mais que qualidade das obras fosse esplêndida."

Para Leticia Ruiz, curadora da exposição, a motivação desta mostra n~ada tem a ver com o género. "Não nos focamos nestas duas pintoras só por serem duas mulheres, ma s por serem duas grandes artistas da pintura," afirma.

"História de duas pintoras": 65 obras pertencentes a várias coleções internacionais, reunidas pela primeira vez. Podem ser vistas no Museu do Prado, em Madrid, até 2 de fevereiro de 2020.