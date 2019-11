Comemorações do 30° aniversário da queda do Muro de Berlim

Tamanho do texto

A Alemanha e a Europa comemoram no sábado os 30 anos da queda do Muro de Berlim, mas a cidade encheu-se de luz e cor desde esta segunda-feira, no início das celebrações.

Nas paredes são projetadas obras arte, numa verdadeira galeria a céu aberto. Ao longo do rio Spree surgem 150 metros de néons, que recriam a antiga fronteira entre Berlim Oriental e Ocidental.

O presidente da câmara da cidade, Michael Muller, presidiu à cerimónia de inauguração na Alexanderplatz, que pertencia a Berlim Oriental antes da reunificação.

"Queremos reviver o que aconteceu naquela época mas, também, apreciar o que se desenvolveu desde então. É verdade que nestes 30 anos, o caminho nem sempre foi fácil, mas há uma coisa que conseguimos: Viver juntos em liberdade e em paz", disse.

A Alexanderplatz foi palco da maior manifestação ocorrida na RDA, que teve lugar a 4 de Novembro de 1989 e abriu caminho para a queda do muro, cinco dias depois, a 9 de novembro de 1989.