IAG vai comprar Air Europa

É o nascimento de um novo gigante dos ares. A "holding" International Airlines Group (IAG), nascido da fusão da British Airways e da Iberia, anunciou um acordo para a compra da Air Europa por 1000 milhões de euros.

A operação, que deverá estar concluída na segunda metade de 2020, representará a junção das duas maiores companhias aéreas espanholas, a Iberia e a rival Air Europa, num mesmo grupo.

A IAG detém também a irlandesa Aer Lingus e a transportadora de baixo custo espanhola Vueling.

Com a aquisição da Air Europa, pretende transformar-se no líder das ligações aéreas entre a Europa e a América Latina e fazer do centro de operações em Madrid, um rival à altura dos maiores "hubs" europeus, em Londres, Paris, Amesterdão e Frankfurt.