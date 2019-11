Nova Deli sufoca em nuvem de poluição

Imersa numa nuvem tóxica, Nova Deli vive um dos piores episódios de poluição atmosférica dos últimos anos. O ar tornou-se de tal forma irrespirável que vários responsáveis indianos não hesitaram em dizer que a capital do gigante asiático está transformada numa enorme "câmara de gás".

A nuvem de poluição obrigou a desviar dezenas de aviões para outros aeroportos e centenas de voos foram adiados.

Um trabalhador do aeroporto de Nova Deli explica que, na área onde se encontra, estão a "sentir uma grande dificuldade em respirar, bem como uma sensação de ardor nos olhos, como se alguém estivesse a pôr-lhes picante nos olhos".

Um turista alemão diz que "é extremo" e acrescenta que nunca sentiu "algo assim" e que foi "obrigado a obter uma máscara, porque é impossível respirar sem ela".

Às sete horas da manhã locais, o nível de partículas finas PM 2,5 (as mais perigosas para os humanos) era de 672 microgramas por metro cúbico, quando o limite máximo diário recomendado pela Organização Mundial de Saúde é de 25 microgramas.

As autoridades ordenaram o fecho de escolas e estaleiros e impuseram a circulação alternada de viaturas na capital indiana. Para além de Nova Deli, a poluição do ar é um mal endémico em todo o norte da Índia, que conta com 14 das 15 cidades mais poluídas do mundo.