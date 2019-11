Boris Johnson lança campanha

Depois de obter formalmente o aval da Rainha Isabel II para a dissolução do Parlamento, Boris Johnson lança-se na campanha para as legislativas com o lema "concretizar o Brexit". O primeiro-ministro conservador sonha com uma maioria que lhe permita ratificar o acordo com a União Europeia para a saída do Reino Unido.

Boris Johnson: "Não quero eleições antecipadas e ninguém quer eleições em dezembro. Mas chegamos a um ponto onde não temos escolha, porque o parlamento está paralisado. Cheguei a um ponto no qual me sinto capaz de comer a minha própria gravata, com a frustração de sentir que, de certa forma, estamos tão perto do objetivo."

O Brexit é, obviamente, o tema dominante da campanha e o líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, já se fez à estrada para promover a sua visão do futuro do Reino Unido.

Jeremy Corbyn: "Não vamos permitir que este país entre num cenário sem acordo, no qual caímos nos braços de Donald Trump, num acordo comercial com os Estados Unidos, com todas as ameaças que isso representaria. Há a proposta do Labour e, ao fim do dia, a última palavra é vossa. Penso que é credível, penso que é sensível e que se trata de uma política de adultos."

Os conservadores de Boris Johnson surgem com uma vantagem confortável sobre os trabalhistas nas sondagens, mas há ainda um grande número de indecisos e os pequenos partidos rivais poderão trazer surpresas.