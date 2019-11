A Polícia diz ter encontrado nove migrantes dentro de uma carrinha, na parte oriental da Croácia

As autoridades afirmam que depois de ter mandado parar o veículo de matrícula polaca, ouviram vozes que vinham do interior da traseira. Dentro da traseira estava uma caixa de madeira, onde foram encontrar três homens, duas mulheres e quatro menores provenientes do Iraque e do irão.

O condutor, um jovem de 21 anos, é de nacionalidade ucraniana. Foi detido por suspeitas de tráfico de seres humanos.

Este é mais um dos casos que se juntam aos muitos que têm surgido nas últimas semanas, um pouco por toda a Europa, depois do caso de Essex, o camião que foi encontrado no Reino Unido com 39 migrantes já sem vida. Ver notícia aqui

O caso levantou a atenção do público e das autoridades, que têm desenvolvido mais operações deste género, a fim de combater o tráfico de seres humanos.