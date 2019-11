Euronews Noite | As notícias do Mundo de 6 de novembro de 2019

Tamanho do texto

O governo francês quer "recuperar o controlo" da entrada de migrantes no país. Este e outros destaques no Euronews Noite, com a apresentação de Nuno Prudêncio.

* O executivo francês apresentou então uma nova e restritiva política de imigração.

* Dir-se-ia que nem chegou a terminar, mas a verdade é que a campanha oficial no Reino Unido arrancou esta quarta-feira.

* O Brasil anunciava-o como o maior leilão de petróleo jamais realizado. No entanto, os resultados não cumpriram as expetativas.

* E é a alta velocidade que o lendário circuito automóvel de Le Mans chega aos ecrãs de cinema.