Nova política de imigração em França

França está dividida no que toca à nova posição do governo sobre a imigração. Algumas pessoas acham que as medidas são muito restritivas, outros dizem que o plano de Emanuel Macron não é suficiente. Mas o governo parece pronto a colocar em prática as medidas anunciadas hoje e o primeiro-ministro, Edouard Philippe, disse que algumas podem ser adotadas por decreto até ao fim do ano.