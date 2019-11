Polícia desmantela campos de migrantes em Paris

Tamanho do texto

As autoridades de Paris desmantelaram, esta quinta-feira, dois campos de migrantes na capital francesa.

As pessoas que ali pernoitavam foram levadas em autocarros para abrigos temporários, como reporta o jornalista da euronews, Guillaume Desjardins.

"A operação começou de madrugada, aqui em Porte de la Chapelle, por volta das 6 da manhã, quando cerca de 600 polícias foram mobilizados para desmantelar o acampamento de migrantes que se tinha instalado ali. Cerca de 1200 pessoas, principalmente homens, mas também mulheres e crianças, foram levadas de autocarro para ginásios e abrigos. Mas mesmo que a operação tenha começado às 6:00 da manhã, terminou por volta das 8:30 com os carros da polícia a darem lugar aos camiões do lixo.

Esta é apenas a primeira de várias operações que a presidente da Câmara Municipal prometeu levar a cabo até ao final do ano para desmantelar os campos da região. Isto vem na sequência do anúncio feito pelo primeiro-ministro Edouard Philipe de 20 medidas sobre a imigração. O Governo quer encontrar um equilíbrio entre "a humanidade e a luta contra a fraude", particularmente no que diz respeito aos cuidados de saúde".