Bebé girafa em zoo da República Checa

Uma girafa bebé, de uma espécie em perigo de extinção mostrou-se pela primeira vez num jardim zoológico do norte da República Checa no início desta semana, 12 dias depois de ter nascido no recinto.

Nasceu a 25 de outubro no Jardim Zoológico Liberec e pertence à subespécie "Girafa do Rothschild" que, segundo a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN - União Internacional para a Conservação da Natureza - já tem menos de 2.000 exemplares em estado selvagem.

O bebé, que já tem 190 cm de altura e pesa cerca de 60 kg, é filho de uma girafa já nascida naquele zoo, que assiste à reprodução das girafas em cativeiro há três décadas. Ao todo, já viu nascer 46.