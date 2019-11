Luanda condecora Rafael Marques

Tamanho do texto

O jornalista e ativista Rafael Marques foi condecorado pelo Presidente de Angola, João Lourenço, tendo sido distinguido pelo empenho na luta contra a corrupção.

"Fui considerado como um vende pátrias, precisamente por denunciar o que estava de errado no país. Hoje sou recebido aqui, no Palácio, como patriota. É uma honra muito grande," afirmou Rafael Marques.

De recordar que o jornalista foi condenado várias vezes por ter denunciado escândalos do antigo Presidente, José Eduardo dos Santos, que deixou o poder em 2017, após 38 anos no cargo.

Rafael Marques foi uma das 70 personalidades e instituições condecoradas pelo Presidente João Lourenço no âmbito do aniversário da Independência de Angola que se celebra no próximo dia 11.