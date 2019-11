Sul do Iémen a caminho da paz

O presidente do Iémen, Abd-Rabbu Mansour Hadi, encontrou-se com o chefe do Conselho Transitório do Sul, Aidarus al-Zubaidi. Foi a primeira reunião entre os dois, desde que o governo apoiado pela Arábia Saudita e os separatistas assinaram um acordo para acabar com a luta pelo poder no sul.

Hadi elogiou os esforços para alcançar o compromisso. O país resolveu o conflito pelo poder, no sul mas não alcançou a paz.

Um dia depois da assinatura do acordo, o movimento rebelde, Huti, que mantém o controlo em diversas regiões, incluindo a capital, Sanaa, disparou mísseis e atacou com drones a cidade portuária de al-Mokha, no Mar Vermelho. Durante o ataque foi atingido um hospital administrado pelos Médicos Sem Fronteiras. Há relatos de mortes e feridos, mas desconhece-se o número exato de vítimas.