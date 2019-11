Incêndios na costa leste da Austrália provocam três mortos

Tamanho do texto

Mais de 1500 bombeiros combatem mais de 70 incêndios na Nova Gales do Sul, o estado mais povoado da Austrália situado na costa leste do país. Apesar da ajuda das Forças Armadas, a situação está longe de estar controlada e o trabalho dos bombeiros tem sido dificultado pelas condições meteorológicas adversas, com vento forte e temperaturas na ordem dos 35 graus Celsius.

Ao início da tarde deste sábado, as autoridades confirmaram a existência de três vítimas mortais, mas receia-se que o balanço seja mais negro uma vez que existem várias pessoas desaparecidas.

Os incêndios provocaram ainda mais de três dezenas de feridos e destruíram mais de cento e cinquenta casas. O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, já prometeu assistência financeira a todos os afetados pelos incêndios.