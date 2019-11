Os espanhóis tentaram decidir, este domingo, qual o governo que querem para os próximos quatro anos. Esta é a segunda votação em menos de um ano e teria como objetivo acabar com o bloqueio político que impede a formação de um governo estável, devido à crescente fragmentação do Parlamento e à falta de acordo entre grupos políticos.

Sánchez vence e extrema-direita ganha terreno

Os socialistas do PSOE voltaram a vencer as eleições. Com 99,68% dos votos contados, o partido de Pedro Sánchez venceu as eleições legislativas com 28,03%, mas perdeu três deputados em relação às eleições de abril de 2019. PSOE conseguiu eleger 120 deputados nestas eleições, em relação aos 123 deputados eleitos em abril.

"A democracia convocou-nos e estamos prontos para desbloquear a situação política do país" Pedro Sánchez Líder do PSOE

Em segundo lugar ficou o PP, o Partido Popular, que conseguiu eleger 88 deputados, mais 22 do que em abril.

O Vox subiu para o terceiro partido mais votado. O partido de extrema-direita conseguiu duplicar o número de deputados, com a eleição de 52 cadeiras no parlamento, em comparação com as 24 cadeiras que tinha conseguido eleger nas últimas eleições.

O partido Unidos Podemos perdeu assentos no parlamento. Conseguiu 26 cadeiras no parlamento, perdendo assim sete desde abril. O Cidadanos conseguiu eleger 10 cadeiras, perdendo 47 deputados no parlamento.

As eleições de 28 de abril foram vencidas pelo Partido Socialista de Pedro Sánchez, com 123 cadeiras (de um total de 350), insuficientes para formar um governo na ausência de acordo com as outras partes.

Resultados com 99,68% dos votos contados

PSOE – 28% (120 deputados)

PP – 20,81% (88 deputados)

Vox – 15,09% (52 deputados)

Unidas Podemos – 9,8% (26 deputados)

Ciudadanos – 6,79% (10 deputados)

Resultados das eleições de 10 de Novembro e das eleições de 28 de abril:

Pedro Sánchez: "A democracia convocou-nos"

O líder do PSOE disse no discurso que o partido socialista "está pronto para desbloquear a situação política no país". Pedro Sánchez disse também que está confiante num governo estável e que "a partir de amanhã" é um governo socialista que irá começar trabalhos no parlamento. Sánchez pediu inúmeras vezes silêncio no meio do discurso. "Estão muito participativos", disse Sánchez mais do que uma vez ao público em festa.

PP: Sánchez que comece "a pensar em ir-se"

Teodoro García Egea, o secretário-geral do PP de Espanha, defendeu que o primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, deveria começar a pensar em ir-se embora" se se confirmar a perda de mandatos dos socialistas nas eleições.

Já Pablo Casado, o líder do PP, admitiu, no discurso pós-resultados, que o partido iria "cumprir o seu dever" e esperar que os "socialistas dêm o próximo passo".

Unidos Podemos quer negociar governo

Pablo Iglesias mostrou-se pronto para negociar um governo já "a partir de amanhã". As declarações foram avançadas pela Reuters.

Cidadanos querem solucionar bloqueio

Em reação aos resultados, o secretário-geral do partido Cidadanos, José Manuel Villegas, disse que espera que os resultados do partido nas eleições legislativas possam contribuir para "solucionar o bloqueio político". O Cidadanos é um dos derrotados da noite, com uma perda de 47 deputados aos 96% dos votos contados, em comparação com as eleições de 28 de abril.

Afluência às urnas mais baixa

Até às 18h, hora local, 56,8% dos eleitores tinham votado, menos 3,91 pontos percentuais em relação às eleições gerais de 28 de abril. Os dados estão a ser avançados em direto pelo site oficial de apresentação de resultados.

Também às 14h a afluência tinha sido menor do que a das últimas eleições. O valor registado foi de 37,92%, em comparação com os 41,49% registados a 28 de Abril.

