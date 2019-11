Roménia escolhe presidente

Dezoito milhões de romenos decidem nas urnas o futuro do país. Klaus Iohannis já exerceu o dever cívico, o presidente cessante concorre a um segundo mandato e de acordo com as sondagens, deverá vencer o escrutínio com 40% dos votos, insuficientes para assegurar já a vitória mas que dão uma margem confortável para a segunda volta.

Na corrida estão também a antiga primeira-ministra, a social-democrata Viorica Dăncilă, o ator Mircea Diaconu, que concorre como independente, e Dan Barna, líder da terceira maior força política do país, a União Salvar a Roménia.

Klaus Iohannis é o presidente desde 2014 e tem feito da luta contra a corrupção o seu cavalo de batalha. Há um mês uma moção de censura do seu partido, o Partido Nacional Liberal, fez cair o governo social-democrata na sequência de vários escândalos de corrupção. O executivo é agora minoritário e liderado pelos liberais.