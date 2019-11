Protesto corta autoestrada na Catalunha

Tamanho do texto

Cerca de 500 pessoas cortaram, esta segunda-feira, a AP7, a autoestrada que liga o sul de Espanha a França.

O protesto foi convocado pelo movimento independentista da Catalunha, "Tsunami Democràtic", na zona de Jonquera.

A ação ocorre no dia seguinte às eleições gerais em Espanha. Segundo se pode ler no comunicado do movimento, este protesto serve para condenar a sentença dos nove políticos separatistas e chamar a atenção da comunidade internacional para a situação na Catalunha.

O "Tsunami Democràtic" quer obrigar o Governo de Espanha a sentar-se e a negociar pois essa é a solução democrática para o conflito catalão.

No Twitter, o movimento informou que mais de mil veículos estão a bloquear a autoestrada. Durante amanhã, as filas ultrapassaram os 30 quilómetros. O protesto vai durar até quarta-feira.