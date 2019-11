Encerramento da fronteira franco-espanhola leva a ação policial

Tamanho do texto

O bloqueio da fronteira de La Jonquera levou as polícias francesa e espanhola a desenvolver uma operação conjunta para repor o tráfego normal na autoestrada que liga os dois países. A circulação estava cortada desde segunda-feira por manifestantes independentistas da Catalunha. De acordo com a comunicação social espanhola, as autoridades recorreram ao uso de gás pimenta e efetuaram várias detenções.

A ação de luta foi convocada pelo Tsunami Democrático para protestar contra as sentenças impostas pela justiça espanhola aos líderes independentistas catalães. O movimento catalão veio já apelar também ao encerramento da fronteira entre os dois países no País Basco.