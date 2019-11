Evo Morales garante que continua na política

Tamanho do texto

Ao fim de 16 horas de avanços e recuos de autorizações em diferentes espaços aéreos, o avião militar mexicano que foi buscar Evo Morales à Bolívia aterrou na Cidade do México.

À chegada, o ex-presidente boliviano agradeceu o asilo político que, assegura, lhe salvou a vida. No entanto, garantiu também que as coisas não ficam por aqui.

Morales declarou que "enquanto estiver em vida", continua na política e "a luta prossegue". Afirmou também continuar a acreditar "que todos os povos do mundo têm direito à liberdade".

Após quase 14 anos no poder, Morales renunciou à presidência da Bolívia face à pressão do exército. Isto quando pretendia impor um quarto mandato à frente do país mesmo perante denúncias internacionais de irregularidades nas eleições.

Morales fala em "golpe de Estado". As Nações Unidas ainda não o reconheceram como tal.