Começa fase pública de ‘impeachment’ a Trump

O processo de destituição do presidente norte-americano começou esta quarta-feira a ser transmitido pela televisão.

Até aqui, os depoimentos das testemunhas foram ouvidos à porta fechada. A partir de agora, o público vai ter acesso a todos os pormenores.

Leonard Steinhorn, Professor da Universidade Americana de Política e Comunicação, sublinha a importância das sessões públicas.

"A televisão leva o impeachment para as salas de estar, para os quartos e escritórios, para os computadores portáteis e para os telefones. O processo tem poder emocional porque está a ser ouvido por testemunhas”.

A fase pública do inquérito para a destituição de Donald Trump foi aprovada pela Câmara de Representantes, no início de novembro. Trata-se de uma espécie de julgamento parlamentar.

Se a Câmara aprovar os artigos do impeachment será realizado um julgamento no Senado, onde é necessária uma maioria de dois terços de votos para condenar e destituir um presidente.

Donald Trump é acusado de abuso de poder por, alegadamente, ter pressionado o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, a investigar as atividades junto de uma empresa ucraniana do filho de Joe Biden, antigo -vice-Presidente e atual adversário político de Trump.

A administração Trump acredita que Biden tentou influenciar as autoridades ucranianas a fechar inquéritos sobre os negócios do filho na Ucrânia. Os Republicanos, que controlam o Senado, apoiam quase com unanimidade o presidente e afirmam que o processo de impeachment é apenas parte da agenda anti-Trump dos Democratas.

Vai ser muito difícil afastar Donald Trump da presidência dos Estados Unidos.

Mas os Democratas sabem que este processo vai aumentar o debate sobre um dos presidentes mais polémicos da história do país.