Milhares de profissionais de saúde exigem melhores condições de trabalho

Falta de meios e de pessoal, de camas e de investimento. São queixas dos trabalhadores no setor público de saúde, em França, e levaram milhares de pessoas para as ruas esta quinta-feira. De acordo com a organização, só em Paris a manifestação contou com a participação de dez mil profissionais do setor. O protesto foi o culminar de oito meses de greves sem uma solução à vista.

A manifestação acabou por dar frutos. Emmanuel Macron não demorou a reagir, o Presidente francês afirmou compreender a cólera e indignação e prometeu um reforço no investimento previsto e novas medidas para melhorar as condições de trabalho.