Tensão entre Israel e Faixa de Gaza persiste depois de alguma calma

Por causa do lançamento de morteiros, provenientes da Faixa de Gaza, as sirenes voltaram a soar na manhã desta quinta-feira, em Israel, depois da calma de algumas horas durante a madrugada.

A informação foi avançada pelo Exército israelita.

Um cessar-fogo tinha sido anteriormente anunciado pela Jihad Islâmica e confirmado pelo porta-voz Musab al-Berim: "Confirmamos que foi alcançado um cessar-fogo sob mediação do Egito. Entrou em efeito às 05:00h locais (03:00h GMT) com as condições da Jihad Islâmica em nome das fações da resistência palestiniana.""

Na prática, o cenário parece ser outro.

Um porta-voz militar israelita também tinha confirmado o cessar-fogo destinado a colocar um fim a cinquenta horas de escalada de tensão entre Israel e a Jihad Islâmica.

A noite passada foi de confrontos violentos com ataques aéreos de Israel de represálias contra posições da Jihad Islâmica na Faixa de Gaza. Do lado oposto, foi lançada uma chuva de rockets contra Israel.

Os combates começaram esta terça-feira, depois de Israel ter anunciado a morte do líder da Jihad Islâmica em Gaza.

No lado palestiniano, há relatos de mais de 30 mortos, entre eles três crianças e seis elementos de uma só família.