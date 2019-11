Abre-se uma nova página na história da UNITA

Tamanho do texto

Foi um dia longo o que conduziu Adalberto Costa Júnior à presidência da União Nacional para a Independência Total de Angola, com 54,3 por cento dos votos.

Uma eleição marcada pela ausência de mulheres na corrida à liderança. Ainda assim, elas querem-se mais representadas e vieram reivindicá-lo ao congresso, mas o assunto fica para ser discutido nos próximos dias.

Abre-se um novo capítulo na história da formação do "Galo Negro" que, como explica o filho do líder histórico da formação não se fechou com a morte de Jonas Savimbi:

Um discurso que não está muito longe daquilo que promete Adalberto Costa Júnior. Em exclusivo à euronews, na sua primeira entrevista após a vitória, o novo presidente da UNITA promete maior proximidade às populações, enquanto mantém as críticas ao atual executivo.

Quanto ao próximo desafio, as eleições autárquicas, o líder da UNITA diz que a formação já começou a trabalhar no terreno.