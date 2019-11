Suspeitos de pertencerem ao Daesh deportados para a Alemanha

Tamanho do texto

A Turquia já deu início às deportações de suspeitos de pertencerem ao Estado Islâmico.

As Imagens da Agência de notícias turca mostram o momento em que seis suspeitos embarcam num avião para a Alemanha. país de onde são originarimente. Segundo as informações reveladas, quatro mulheres, dois homens e um bebé de colo voaram em direção a Berlim.

O governo de Erdoğan tinha dito que iria começar as desportações para o país de origem dos alegados combatentes da organização jihadista.

Segundo dados do governo da Turquia, desde que foi implementado um controlo fronteirço a 9 de outubro para combater as milícias curdas, Ancara deteve 287 pessoas alegadamente ligadas do Daesh.

Esta decisão de Erdoğan de deportar suspeitos de ações terroristas estar a ser criticada por vários aliados europeus da NATO, que temem que os detidos consigam escapar das prisões curdas, na Síria.

Ancara queixa-se de relutância por parte da comunidade internacional.