Exército chinês limpa ruas de Hong Kong

Os soldados do Exército de Libertação do Povo chinês limparam as ruas de Hong Kong, este sábado. Os manifestantes tinham espalhado pedras e outros obstáculos para dificultar o avanço da polícia.

A presença do Exército de Libertação do Povo, mesmo para limpar, pode gerar mais controvérsia sobre o estatuto de autonomia do território governado pela China. O Governo de Hong Kong já disse que não pediu ajuda ao exército chinês para limpar as ruas.

Centenas de manifestantes pró-China saíram às ruas de Hong Kong este sábado para denunciar a crescente violência dos protestos que se têm registado e apoiar a polícia que se tornou num dos alvos principais do ataque.

Estudantes e ativistas anti-China barricaram-se em pelo menos cinco campus universitários, armazenando garrafas com combustível, catapultas, arcos e flechas. Há mais de dois dias que a polícia não se aproxima destes locais, mas observadores temem o pior caso a polícia decida entrar nas universidades.