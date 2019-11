Explosão mata duas pessoas em Bagdade

A explosão de uma bomba artesanal num carro armadilhado matou pelo menos duas pessoas e fez 12 feridos em Bagdade, no Iraque. O incidente pode estar relacionado com as manifestações que estão a decorrer numa praça central da cidade. As autoridades falam de dois mortos e pelo menos 25 feridos causados pelos confrontos entre as autoridades e os manifestantes.

Na sexta-feira, a polícia disparou munições reais e granadas de gás lacrimogéneo contra a multidão concentrada na praça Tahrir. Sobe assim para três o número de manifestantes mortos em apenas 24 horas.

Pelo menos 320 pessoas morreram e milhares ficaram feridas desde que a última onda de manifestações começou a 1 de outubro.

Dezenas de milhares de pessoas têm-se manifestado no Iraque contra a corrupção generalizada, falta de oportunidades de emprego e a falta de serviços básicos, apesar da riqueza petrolífera do país.