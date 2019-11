Tamanho do texto

O governador do Luisiana foi reeleito para um segundo mandato com 51 por cento dos votos. O democrata John Bel Edwards conseguiu manter o posto ao vencer o candidato republicano, Eddie Rispone, e manter-se como o único governador democrata no Sul profundo. Esta é uma derrota para o presidente Donald Trump que se investiu pessoalmente na campanha republicana.