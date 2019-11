Portugal vence no Luxemburgo e apura-se para o Euro2020

Portugal venceu, por 2-0, no Luxemburgo e garantiu a qualificação para o Campeonato da Europa de 2020. A equipa das quinas fechou a qualificação no segundo lugar do grupo B, três pontos à frente da Sérvia.

Os campeões da Europa encontraram nesta derradeira jornada um relvado em muito mau estado, no estádio Josy Barthel, caraterizado no final como "um campo de batatas", por Cristiano Ronaldo.

Houve também um adversário determinado a dificultar a tarefa dos comandados de Fernando Santos.

Portugal teve o natural domínio do jogo, mas o Luxemburgo não se remeteu à defesa e manteve o guarda-redes Patrício em sentido.

Ainda assim, os atuais campeões da Europa acabariam por quebrar a resistência dos anfitriões num lance muito bem desenhado, aos 39 minutos, entre dois dos melhores executantes da atual seleção.

Bernardo Silva viu bem a desmarcação de Bruno Fernandes, lançou-o na entrada da área e o médio do Sporting concretizou com grande qualidade e eficácia.

A equipa serenou. O mais difícil estava feito, mas ainda faltava segurar a magra vantagem e, se possível, aumentá-la para evitar uma amarga surpresa perante o que a Sérvia fazia no outro jogo.

Diante da já apurada Ucrânia, os sérvios estiveram por duas vezes a ganhar e assim se aguentaram até aos 90 minutos, embora já no período de descontos os ucranianos tenham conseguido empatar.

Nesta altura, já de pouco valia o triunfo da Sérvia. Aos 86 minutos, Cristiano Ronaldo já havia marcado o 99.° golo pela Seleção Nacional.

Um lance em que o avançado da Juventus finalizou um lance iniciado uma vez mais por Bernardo Silva, com Diogo Jota a rematar enrolado e o goleador a concretizar após o guarda-redes ter deixado escapar a bola.

Ficou a ideia de que a bola podia já ter passado a linha de golo quando Ronaldo tocou, mas a UEFA decidiu atribuir o golo ao capitão da Seleção portuguesa.

Portugal fechou as contas do grupo B a três pontos do líder, a Ucrânia, mas com o melhor ataque (20 golos) e a melhor média de golos (16). A Ucrânia marcou 17 no total e sofreu 4 (melhor defesa do grupo).

A Sérvia integra agora o quadro do "playoff" que vai decidir em março as derradeiras quatro equipas das 24 que vão competir na fase final do Euro2020, numa edição especial realizada em diversos países, com o jogo de abertura marcado para Roma, Itália, e a final em Wembley, Inglaterra.