Mundo de Harry Potter chega a portugal

"Harry Potter: The Exhibition", a exposição dedicada ao mundo do jovem mágico chega a Lisboa. As honras de inauguração couberam aos irmãos James e Oliver Phelps, que interpretaram os gémeos Fred e George Weasley, na famosa saga, nada ruivos e mais velhos.

Nem Harry, nem Hermione, nem Ron, estiveram presentes na abertura, falamos, naturalmente, dos atores que encanaram estes emblemáticos personagens, ainda assim muitos foram os que embarcaram já nesta viagem à escola de magia mais famosa do mundo. 2000 metros quadrados de exposição num espaço criado por baixo da pala do Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações, na capital portuguesa.

Na exposição interativa, onde os visitantes podem saber a que equipa pertencem, podem ver-se adereços que fizeram parte dos filmes. Entre eles os famosos óculos de Harry Potter, trajes dos Gryffindor ou Slytherin, varinhas mágicas, pergaminhos, livros, peças de mobiliário, as mandrágoras ou o ovo de dragão na cabana de Hagrid.

Depois de Nova Iorque, Tóquio, Paris e tantas outras cidades mundiais, o universo criado por J. K. Rowling pode ser apreciado, em Lisboa, até oito de abril de 2020. Pode ser visitado de segunda a domingo mas os bilhetes para o fim de semana são mais caros.

Harry Potter começou como uma série de livros, sete traduzidos em 67 línguas. O sucesso levou o jovem feiticeiro para o grande ecrã.