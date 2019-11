Nem só de neve vivem as corridas de trenó de cães

As corridas de trenó de cães normalmente estão associadas a mantos brancos, com neve e gelo a perder de vista. No Firle County Estate, no sul de Inglaterra, ficou provado que nem sempre é assim. Mais de 150 equipas em representação de 15 países competiram nos Campeonatos do Mundo de corridas de trenó de cães em terra seca.

Apesar da designação oficial, não se pode propriamente falar de terra seca. A chuva nos dias que antecederam a competição transformou a pista num mar de lama, que não deixou de proporcionar um belo espetáculo. As imagens falam por si. Se quiser conhecer os vencedores, é só clicar aqui.