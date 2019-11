A justiça sueca encerrou as investigações no processo onde Julian Assange era acusado de violação. O caso remonta a 2010, foi arquivado em 2017 por impossibilidade de fazer um julgamento enquanto o fundador da Wikileaks estava refugiado na Embaixada do Equador em Londres e foi reaberto no passado mês de maio depois de lhe ter sido retirado o estatuto de exilado por parte do Equador.

De acordo com a vice-procuradora sueca, Eva-Marie Persson, foram esgotados todos os atos de inquérito sem que tenham sido reunidas as provas necessárias para uma condenação.

Assange continua detido no Reino Unido, onde enfrenta um pedido de extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de espionagem e conspiração.