Não é a verdadeira Mona Lisa, mas ainda assim foi vendida por mais de meio milhão de euros: uma cópia do icónico retrato feito por Leonardo da Vinci no início do século XVI foi leiloada esta terça-feira, pela Sotheby's, em Paris. O valor pago, por um comprador anónimo, foi de 552.000 euros.

A cópia da Gioconda foi realizada por um artista desconhecido, cerca de um século depois da original, que é exibida no Museu do Louvre, em Paris, desde a Revolução Francesa.