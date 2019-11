Crise dos Refugiados: Presidente da Médicos Sem Fronteiras em entrevista

"Pela nossa experiência e pelo que vimos acontecer nos últimos quatro anos, no âmbito do acordo UE-Turquia, não devemos esperar muito... Infelizmente, esta situação, que se prolonga no tempo com pessoas em condições desumanas, deve continuar. As pessoas vão continuar a ficar em locais difíceis - que custa acreditar que existam na Grécia, às portas da Europa, em 2019."