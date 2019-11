Indústria das gôndolas afetadas pelas cheias

Tamanho do texto

As enormes cheias que inundaram grande parte de Veneza afetaram não só população e turistas, como praticamente todos os negócios e indústrias da cidade italiana.

Um dos setores afetados foi o dos construtores das famosas gôndolas, que são um dos "postais turísticos" de Veneza e uma das formas mais românticas de percorrer os seus múltiplos canais.

Elena Tramontin, proprietária de um estaleiro de gôndolas, explica que "as áreas de construção estão localizadas nos pisos térreos e, por isso, as inundações foram bastante prejudiciais". E diz esperar que "os artesãos obtenham ajudas, porque são uma parte importante de Veneza, onde há uma tradição de proteger as técnicas artesanais".

Entre materiais encharcados e máquinas destruídas pelas águas, o estaleiro de Elena e da irmã, Elisabetta, que constroi gôndolas há 135 anos, ficou bastante danificado pelas piores cheias de Veneza em mais de meio século.