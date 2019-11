Bolsonaro apresenta equipa diretiva do novo partido esta quinta-feira

Tamanho do texto

Jair bolsonaro apresentar esta quinta-feira a equipa diretiva do seu novo partido, o "Aliança pelo Brasil".

O presidente brasileiro anunciou que este novo partido, do qual será presidente, promete combater as "candidaturas laranja". Na política brasileira, o termo é usado para aquelas que concorrrem a cargos com o objetivo não de cumprir esse dever mas de, por exemplo, desviar fundos ou aproveitar o dinheiro destinado pelo estado para candidaturas políticas.

Desde o início deste ano, o PSL, Partido Social Liberal, partido de Bolsonaro, está a ser investigado pelo Ministério Público depois de várias reportagens denunciarem supostas negociações entre candidatos laranja e o partido.

O escândalo afetou diretamente o governo atual, já que Marcelo Álvaro António, ministro do Turismo e Gustavo Bebianno, ex-ministro da Secretaria-geral da Presidência, foram identificados nas alegações.