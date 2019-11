Incêndios florestais colocam Austrália sob alerta

Tamanho do texto

Uma nova linha foi traçada no combate pelo controle dos fogos florestais que lavram no sul da Austrália. Um morador de Paradise, um subúrbio de Adelaide, filmou as chamas a chegarem, assustadoramente, perto de uma casa.

O fumo provocado pelos múltiplos incêndios florestais cobriu as principais cidades, como Sydney e Adelaide.

Em Sydney, os moradores acordaram envoltos numa nuvem de fumo ainda mais intensa do que a que se formou na passada terça-feira.

A qualidade do ar atingiu níveis "perigosos" para a saúde pública e as autoridades sanitárias emitiram avisos de alerta

Há mais de 10 dias que a Austrália luta contra incêndios florestais em vários estados.

Milhares de pessoas em muitas comunidades estão em risco. As chamas já mataram pelo menos quatro pessoas e muitos animais, destruíram mais de 300 casas e queimaram cerca de 1 milhão de hectares de terras agrícolas e matas.